Лукашенко о требованиях к управленцам: нужны инициатива, ответственность и умение слышать общество

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь сегодня с Посланием к белорусскому народу и парламенту, перечислил главные требования к тем, кто работает в системе управления страной, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, управленцам в первую очередь нужны такие качества, как инициативность, умение брать на себя ответственность и слышать общество.

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