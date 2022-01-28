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Лукашенко: подготовленные изменения и дополнения в Конституцию отвечают на глубинные запросы общества
28.01.2022 12:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения и дополнения, предусмотренные в проекте обновленной
/Будет дополнено/.-0-
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Лукашенко: подготовленные изменения и дополнения в Конституцию отвечают на глубинные запросы общества
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию
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