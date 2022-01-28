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Лукашенко: с молодежью надо вести разговор на равных, без формализма и фальши
28.01.2022 12:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С молодежью надо вести разговор на равных, без формализма и фальши. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
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Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
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