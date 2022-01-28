|
Лукашенко поручил принять категорические меры по недопущению необоснованного роста цен
28.01.2022 12:53 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству принять категорические меры по недопущению необоснованного роста цен. Об этом он
"Правительству надо достойно организовать эту работу", - потребовал глава государства.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Правительству надо достойно организовать эту работу", - потребовал глава государства.
|
Архив (Новости Политики)