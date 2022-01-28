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Второй вопрос от Лукашенко к народу: готовы платить за суверенитет и независимость?
28.01.2022 12:53 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй вопрос от Президента Беларуси Александра Лукашенко к народу - готовы ли граждане платить за суверенитет и независимость. Об этом он заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой - суверенитет и независимость?" - поставил вопрос глава государства.
Первым вопросом был следующий: "Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство?"
В начале Послания Александр Лукашенко заявил, что намерен адресовать народу три вопроса.
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"Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой - суверенитет и независимость?" - поставил вопрос глава государства.
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