Второй вопрос от Лукашенко к народу: готовы платить за суверенитет и независимость?

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй вопрос от Президента Беларуси Александра Лукашенко к народу - готовы ли граждане платить за суверенитет и независимость. Об этом он заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой - суверенитет и независимость?" - поставил вопрос глава государства.

Первым вопросом был следующий: "Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство?"

В начале Послания Александр Лукашенко заявил, что намерен адресовать народу три вопроса.

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