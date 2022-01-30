Лукашенко: при активном участии ученых обеспечивается национальная безопасность государства

Источник материала: БелТА

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования с Днем белорусской науки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Сегодня ваши профессиональные достижения - важный драйвер экономического развития нашей независимой страны, один из источников роста благосостояния народа. Сформированы и успешно работают крупные отечественные научно-исследовательские школы. При самом активном участии ученых обеспечивается национальная безопасность государства", - говорится в поздравлении.

Самыми ценными качествами истинных служителей науки глава государства назвал талант и интеллект, подкрепленные искренним патриотизмом. "Именно такие выдающиеся люди бережно сохраняют лучшие традиции и передают их молодому поколению вместе с накопленными знаниями и опытом", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем деятельность ученых, основанная на прочном научном базисе и огромной любви к родной земле, будет направлена на перспективное развитие Беларуси.

Президент пожелал деятелям науки крепкого здоровья, счастья, творческих успехов и новых интересных открытий.-0-