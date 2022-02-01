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Лукашенко о холдинге "АМКОДОР": это один из самых узнаваемых и успешных белорусских брендов

01.02.2022 07:11 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив холдинга "АМКОДОР" с 95-летием со дня образования предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 

Глава государства отметил, что создание в 1927 году фабрики "Возрождение" стало значимым событием для молодой советской республики. "Первый коллектив трудился с огромным энтузиазмом, постоянно расширяя ассортимент выпускаемой продукции, - напомнил белорусский лидер. - В годы Великой Отечественной войны завод, к тому времени переименованный в "Ударник", в полной мере разделил судьбу Минска - неоднократно подвергался бомбежкам и был практически полностью разрушен. Однако это не помешало рабочим сразу после освобождения столицы на уцелевших станках выпускать все то, в чем нуждалась страна для восстановления мирной жизни".

Благодаря неравнодушным и трудолюбивым людям за десятилетия слаженной работы вырос холдинг "АМКОДОР", и сегодня это один из самых узнаваемых и успешных белорусских брендов, констатировал Александр Лукашенко. Он выразил убеждение, что, опираясь на многолетние традиции, накопленный опыт и компетенции, работники предприятия продолжат развиваться и укреплять промышленный и технологический потенциал государства.

Президент пожелал коллективу и ветеранам "АМКОДОРа" здоровья, благополучия, дальнейших трудовых успехов и мирного неба над головой.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив холдинга "АМКОДОР" с 95-летием со дня образования предприятия.
 
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