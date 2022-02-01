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Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем интронизации

01.02.2022 07:11 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем интронизации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За годы неустанных трудов вы обрели высочайший авторитет пастыря, мудрого церковного деятеля и талантливого богослова, показали себя убежденным приверженцем и защитником традиционных православных ценностей", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил глубокую признательность главе РПЦ за большой вклад в развитие всесторонних связей между Беларусью и Россией и народами этих стран, укрепление гражданского мира, углубление гуманитарных контактов.

Белорусский лидер пожелал Патриарху крепкого здоровья и неиссякаемых сил в служении на благо христиан.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства выразил глубокую признательность главе РПЦ за большой вклад в развитие всесторонних связей между Беларусью и Россией и народами этих стран,...
 
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