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Лукашенко принял верительные грамоты послов 8 государств
03.02.2022 10:40 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 8 государств, включая Российскую Федерацию, передает корреспондент БЕЛТА.
Верительные грамоты Президенту вручили дипломаты Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, России, Республики Чад и Шри-Ланки. Традиционно Александр Лукашенко высказался о сотрудничестве Беларуси с каждым из этих государств.
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Верительные грамоты Президенту вручили дипломаты Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, России, Республики Чад и Шри-Ланки. Традиционно...
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