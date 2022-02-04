Лукашенко отмечает наличие большого потенциала в экономическом сотрудничестве со Шри-Ланкой

Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабаю Раджапаксу с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что уже на протяжении двух десятилетий Шри-Ланка является хорошим другом и надежным партнером Беларуси в Азиатском регионе. "За этот срок наши страны достигли конкретных результатов взаимодействия, в первую очередь в отрасли высшего образования", - отметил Президент.

"Тем временем остается слабо реализованным потенциал экономических связей в сферах промышленного производства, высоких технологий и двусторонней торговли. Убежден в наличии большого простора для активного сотрудничества между деловыми кругами наших государств", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-