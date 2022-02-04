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Лукашенко: Беларусь стремится укреплять политические и торгово-экономические связи с Венесуэлой

04.02.2022 07:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что на протяжении небольшого в масштабах истории периода Минск и Каракас, несмотря на географическую удаленность, сумели построить крепкие и дружественные двусторонние связи. "За четверть века наши отношения вышли на уровень стратегического партнерства, надежным фундаментом которого являются общие взгляды на справедливое мироустройство, а также усилия и воля вашего предшественника Уго Чавеса, который был моим близким другом", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер считает, что такая основа позволяет расширять сотрудничество в самых разных отраслях на принципах взаимной выгоды и уважения, вырабатывать общие подходы к решению глобальных проблем, защищать независимость и отстаивать национальные интересы наших государств на международной арене в сегодняшнее непростое время.

Наличие большого потенциала двустороннего взаимодействия доказывают и итоги проведенного в декабре 2021 года в Каракасе очередного заседания Белорусско-венесуэльской совместной комиссии высокого уровня, констатировал Президент.

Александр Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к дальнейшему укреплению политических и торгово-экономических связей с Венесуэлой и пожелал Президенту этой страны отличного здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а народу - мира и благополучия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что на протяжении небольшого в масштабах истории периода Минск и Каракас, несмотря на географическую удаленность, сумели построить...
 
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