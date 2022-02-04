Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю открытия Олимпиады

Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю открытия XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, ваша страна, которая уделяет особое внимание здоровому образу жизни и имеет выдающиеся достижения в области спорта, благодаря трудолюбию и профессиональному отношению китайского народа к любому делу организует этот международный спортивный праздник на высочайшем уровне", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что выбранный Китаем девиз зимней Олимпиады "Вместе ради общего будущего" ярко отражает стремление человечества к совместному процветанию, мирному развитию и новым достижениям. "И пусть Игры пройдут исключительно в духе истинного олимпизма, вне политики и во славу спорта", - пожелал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что с особой теплотой вспоминает свой визит в Поднебесную во время проведения XXIX летних Олимпийских игр 2008 года, которые поразили весь мир размахом, организованностью и гостеприимством. Глава государства напомнил, что Китай тогда выиграл медальный зачет, а Беларусь показала один из лучших результатов в истории. "Надеюсь, что и эти Олимпийские игры принесут болельщикам наших стран немало приятных моментов от ярких выступлений китайских и белорусских атлетов", - отметил он.

Президент пожелал китайскому лидеру доброго здоровья, счастья и больших успехов, а спортсменам и гостям Китая - красивой и запоминающейся Олимпиады.-0-

















Фото Андрея Покумейко