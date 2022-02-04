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Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю открытия Олимпиады

04.02.2022 07:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю открытия XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, ваша страна, которая уделяет особое внимание здоровому образу жизни и имеет выдающиеся достижения в области спорта, благодаря трудолюбию и профессиональному отношению китайского народа к любому делу организует этот международный спортивный праздник на высочайшем уровне", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что выбранный Китаем девиз зимней Олимпиады "Вместе ради общего будущего" ярко отражает стремление человечества к совместному процветанию, мирному развитию и новым достижениям. "И пусть Игры пройдут исключительно в духе истинного олимпизма, вне политики и во славу спорта", - пожелал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что с особой теплотой вспоминает свой визит в Поднебесную во время проведения XXIX летних Олимпийских игр 2008 года, которые поразили весь мир размахом, организованностью и гостеприимством. Глава государства напомнил, что Китай тогда выиграл медальный зачет, а Беларусь показала один из лучших результатов в истории. "Надеюсь, что и эти Олимпийские игры принесут болельщикам наших стран немало приятных моментов от ярких выступлений китайских и белорусских атлетов", - отметил он.

Президент пожелал китайскому лидеру доброго здоровья, счастья и больших успехов, а спортсменам и гостям Китая - красивой и запоминающейся Олимпиады.-0-

Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю открытия Олимпиады

Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю открытия Олимпиады

Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю открытия Олимпиады

Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю открытия Олимпиады

Фото Андрея Покумейко

 
Теги: Минск
 
 
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Президент пожелал китайскому лидеру доброго здоровья, счастья и больших успехов, а спортсменам и гостям Китая - красивой и запоминающейся Олимпиады.
 
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