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Стали известны подробности разговора Лукашенко с Соловьевым

04.02.2022 11:21 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны подробности интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, сообщает БЕЛТА.

Интервью проходит в Минске, во Дворце Независимости. Telegram-канал "Пул Первого" публикует некоторые темы беседы. "Почему Лукашенко сейчас не на Олимпиаде, отечество от Минска до Владивостока, сравнение с Ли Куан Ю (сингапурский государственный политический деятель, один из создателей сингапурского "экономического чуда". - Прим. БЕЛТА), про предателей: в чем глубинная причина, самые горячие темы и события августа 2020 года", - пишет ресурс.

Информация о готовящемся интервью главы государства Владимиру Соловьеву появилась еще в конце прошлого года, о чем в эфире белорусского телевидения рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. "Я уверена, что у нас все получится и что будет очень интересно", - сказала она.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Интервью проходит в Минске, во Дворце Независимости. Telegram-канал "Пул Первого" публикует некоторые темы беседы.
 
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