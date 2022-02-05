Манойло об украинской армии: они никогда не нападают на равного противника

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская армия никогда не нападает на равного противника, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА профессор МГУ имени М.В. Ломоносова политолог Андрей Манойло.

"Что касается действий исподтишка, то за последние годы они большие мастера именно так и действовать. В этом отношении нынешняя украинская военщина никогда не нападает на противника равного. Она старается быть издали, действовать в режиме провокаций. Сходиться на расстоянии рукопашной схватки для них страшное дело. Они страшно этого боятся, даже если противник меньше по числу и хуже вооружен", - сказал Андрей Манойло.

Политолог отметил: отсюда и такое увлечение беспилотниками у украинских военных. "Они считают, что теперь не надо сходиться в рукопашную со страшным ополчением ДНР или милицией Луганской Народной Республики. Можно издалека их закидать "Байрактарами" - ударными беспилотниками, а сами будут сидеть в километрах ста от линии боевого соприкосновения в полной уверенности, что никто до них не доберется. Поэтому они такие агрессивные", - констатировал он.-0-