Манойло предположил, что Украина может перепродавать оружие

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина может перепродавать оружие, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА профессор МГУ имени М.В. Ломоносова политолог Андрей Манойло.

"Поставка новейших видов вооружений украинской военщине и карательным формированиям, бригадам и батальонам - это очень опасная вещь. Здесь важно понимать, что эти новейшие системы вооружения будут бить не по вооруженным формированиям в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, они будут бить по жилым кварталам, по мирному населению, по которому так любят наносить удары ВСУ", - рассказал Андрей Манойло.

По его словам, от этих новейших видов вооружения погибнут в первую очередь женщины, дети, старики. "Как это и было на протяжении всех пяти с лишним лет конфликта на Донбассе. Поэтому очень велика вероятность, что весь боезапас будет расстрелян не по мифическим "российским оккупантам и агрессорам" и не по их соратникам, а просто по жилым кварталам и будет огромное количество жертв среди мирного населения, - отметил политолог. - Но помимо всего этого есть еще один момент, который заключается в том, что Украина начиная с 2014 года превратилась в определенные пункты транзита в нелегальной торговле оружием. Потому что появилась для многих западных демократий легальная возможность запросить у того же Конгресса деньги или у своих правительств на закупку оружия "для поддержки суверенитета и независимости Украины". На эти деньги легально у своих производителей эти новейшие виды вооружения закупить, переправить в Украину, а затем там это оружие исчезало и всплывало в какой-нибудь горячей точке на Ближнем Востоке".

Андрей Манойло подчеркнул: оружие перепродавали. "Думаю, что здесь история точно такая же. Значительная часть этого вооружения вряд ли в Украине задержится, а будет перепродана кому-нибудь из ближневосточных террористических группировок. И вот там мы это оружие увидим. Такие факты уже были. Это еще один такой опасный момент. Потому что через Украину под шумиху, которую сегодня создали вокруг мифического российского будущего вторжения в Украину, могут перекачать огромные потоки оружия, боеприпасов, различных ударных средств. И все это попадет в руки террористов. Получив это вооружение, террористы могут снова поднять голову и снова начать наступление в Сирии, Ливии и во всех остальных местах", - добавил он.-0-