В России есть острый дефицит в понимании Лукашенко как человека - политолог

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России есть острый дефицит в понимании Лукашенко как человека. Об этом российский политолог Сергей Карнаухов заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", комментируя появившиеся фрагменты интервью главы белорусского государства Владимиру Соловьеву, сообщает БЕЛТА.

"Лично для меня, российских зрителей есть острый дефицит в понимании Лукашенко как человека. Именно как личности. Без приукрас, политических должностей. И вопросы, которые мы сейчас видели (в интервью. - Прим. БЕЛТА), и ответы на них - это вопросы о Лукашенко, как о человеке. Первое мое ощущение - это глубокая симпатия. Вопрос про автомат и сравнение с Януковичем (экс-президент Украины, который сбежал из страны в 2014 году. - Прим. БЕЛТА) - это ведь вопрос о том, как себя поведет не Президент Лукашенко, а человек Лукашенко. И здесь нет сомнений никаких в ответах Лукашенко, что этот человек будет стоять до конца, и он будет стоять за наши общие интересы", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что Владимиру Соловьеву в ходе интервью удалось вскрыть глубину человека, и эта глубина не пошлая, как часто можно видеть у многих политических лидеров. "Приятно смотреть. Я рад, что Лукашенко во главе Беларуси", - добавил Сергей Карнаухов.-0-