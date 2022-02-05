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Лукашенко: Украина никогда с нами не будет воевать, ведь война продлится максимум три-четыре дня

05.02.2022 20:05 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Западе понимают бесперспективность войны с силами Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Соловьев спросил у главы государства, видит ли он возможность большой войны в Европе.

"Нет, слишком комфортно мы живем, - ответил Президент. - Комфорт - это очень важно. Когда человек начинает думать, мозгами шевелить: "Завтра война, и надо в землянку сесть, как у нас в Беларуси было…"

"Да сядем. Нам-то не привыкать. А американцы не сядут, они далеко", - заметил журналист.

"Вот! Об этом и речь, - согласился глава государства. - Это первое. Просто на человеческом уровне".

"Второе, ОДКБ что показало (речь об операции в Казахстане. - Прим. БЕЛТА) - пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. Они это знают. В чем ценность ОДКБ: что мы показали (готовность оперативно реагировать на угрозы. - Прим. БЕЛТА). Сколько сил у нас там было - всего ничего, но мы показали. А если бы надо - там бы увеличились эти силы. Мы возле Алматы, а Путин в Нурсултане взяли аэропорты под контроль", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства убежден, что на Западе понимают бесперспективность войны с силами ОДКБ. "В Европе будет проще. Они что, этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", - предостерег Президент.

Владимир Соловьев в свою очередь заметил, что Запад сам не хочет воевать с ОДКБ, а планирует спровоцировать конфликт с Украиной.

"Понятно. Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем, - сказал Александр Лукашенко. - И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Соловьев спросил у главы государства, видит ли он возможность большой войны в Европе. "Нет, слишком комфортно мы живем, - ответил Президент. - Комфорт - это...
 
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