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Лукашенко рассказал Соловьеву о задержании вагнеровцев и жестком разговоре с Путиным

05.02.2022 20:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву рассказал о задержании в июле 2020 года в Беларуси вагнеровцев и жестком разговоре с Владимиром Путиным по этому поводу, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, история с вагнеровцами в период, когда в Беларуси видели за ними российский след, была мелочью в отношениях между странами. "Для меня в наших отношениях с Россией это была пылинка. Что, из-за этого мы драку должны были начать?" - спросил Президент.

"Никогда", - согласился журналист.

"Никогда. И я это понимаю, и Президент России это понимает. Это не тот случай, чтобы нам в клинче сойтись, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Но чтобы вы знали: когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с Путиным такой жесткий был разговор. Тогда нам россияне не сказали, что там крот какой-то был. Это начали расследовать. Я с Путным трижды на эту тему говорил. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут". И это уже через неделю или несколько дней выяснилось (что это была провокация спецслужб Украины. - Прим. БЕЛТА).

"Но вы были обижены на Россию (до того момента, пока не стало известно, что она здесь ни при чем. - Прим. БЕЛТА)?" - спросил Владимир Соловьев.

"Очень", - отметил белорусский лидер.

"То есть вы поверили (в причастность России. - Прим. БЕЛТА)?" - уточнил ведущий.

"Абсолютно", - сказал Президент.

"Сняли трубку, позвонили Путину сразу?" - поинтересовался журналист.

"Не один раз", - признался Александр Лукашенко.

"И Путин сказал, что..." - продолжил Владимир Соловьев.

"И не просто сказал. Придет время, скажу, как было все. И не просто сказал", - резюмировал глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы государства, история с вагнеровцами в период, когда в Беларуси видели за ними российский след, была мелочью в отношениях между странами. "Для меня в...
 
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