Лукашенко поздравил Саркисьяна: вы создали незабываемые образы, которые восхищают любителей белорусского балета

Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста БССР Виктора Саркисьяна с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря исключительному таланту и преданному служению искусству вы достигли высот профессионального мастерства, создали ряд незабываемых сценических образов, которые восхищают любителей белорусского балета", - отметил глава государства. - Сегодня вы щедро делитесь знаниями с молодыми артистами, помогаете им реализовать собственные способности и вдохновляете на новые свершения".

Александр Лукашенко пожелал юбиляру здоровья, неисчерпаемой творческой энергии, счастья и благополучия.-0-