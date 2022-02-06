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Лукашенко поздравил Саркисьяна: вы создали незабываемые образы, которые восхищают любителей белорусского балета

06.02.2022 09:11 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста БССР Виктора Саркисьяна с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря исключительному таланту и преданному служению искусству вы достигли высот профессионального мастерства, создали ряд незабываемых сценических образов, которые восхищают любителей белорусского балета", - отметил глава государства. - Сегодня вы щедро делитесь знаниями с молодыми артистами, помогаете им реализовать собственные способности и вдохновляете на новые свершения".

Александр Лукашенко пожелал юбиляру здоровья, неисчерпаемой творческой энергии, счастья и благополучия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Благодаря исключительному таланту и преданному служению искусству вы достигли высот профессионального мастерства, создали ряд незабываемых сценических...
 
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