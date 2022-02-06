Вольфович: мы вынуждены рассматривать южное направление как угрозу безопасности страны

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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня мы вынуждены рассматривать южное направление как угрозу безопасности страны, заявил в эфире телеканала ОНТ государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает БЕЛТА.

"Если мы раньше не рассматривали южное направление как угрозу безопасности страны, сегодня мы, исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки, вынуждены рассматривать в том числе и южное направление. Прежде всего для защиты южных границ Союзного государства", - сказал Александр Вольфович.

В соответствии с решением глав двух государств в Беларуси до 9 февраля проходит первый этап проверки сил реагирования Союзного государства. В рамках боевого слаживания на различных полигонах войска отрабатывают вопросы ведения обороны и борьбы с НВФ.

На втором этапе проверки сил реагирования, с 10 по 20 февраля, пройдет совместное учение "Союзная решимость - 2022". Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси и Восточного военного округа Вооруженных Сил России отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

"Плановые учения - это все замечательно, но когда идет внезапная проверка сил и средств, более реально видна картина и готовность войск к выполнению своих задач. Очень крупные маневры проходят с отработкой вопросов стратегических перегруппировок на большие расстояния, с созданием группировок на операционных направлениях и выполнением задач по отражению агрессии", - подчеркнул Александр Вольфович.

Практические действия войск проходят на полигонах Брестский, Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Численность военнослужащих и количество техники, применяемой на учениях, попадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.-0-