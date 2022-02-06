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Лукашенко: если бы только почувствовал, что большинство белорусов меня не поддерживает, я бы ушел

06.02.2022 15:37 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву заявил, что ушел бы с поста главы государства, если бы не чувствовал поддержку белорусского народа, сообщает БЕЛТА.

"Если бы я только почувствовал, что большинство белорусского народа Лукашенко не поддерживает, судьба Лукашенко им же была решена в течение суток, - отметил глава государства. - Я ушел бы".

"Куда?" - уточнил ведущий.

"На пенсию", - ответил Александр Лукашенко.

Президент заявил, что в стране проводятся опросы общественного мнения, и он требует докладывать исключительно правдивую информацию, какой бы она ни была. Особенно это касается ближайшего окружения. "Льстить запрещено. Это особенность Беларуси и белорусского Президента, извините за нескромность", - отметил глава государства.

"Вы способны отдать власть?" - спросил Владимир Соловьев.

"Элементарно! - сказал Александр Лукашенко. - Кому? Это уже пусть народ определит. Всякое бывает. Я же земной человек, понимаю: народ решил, что хватит - ну и хорошо. Значит, народ сделал свой выбор. Сейчас огромное, подавляющее количество людей думают: "Господи, как хорошо, что он остался".

"Увидели, что могло бы быть?" - еще раз уточнил журналист.

"Конечно. Особенно после Казахстана", - подчеркнул Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент заявил, что в стране проводятся опросы общественного мнения, и он требует докладывать исключительно правдивую информацию, какой бы она ни была. Особенно...
 
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