Лукашенко в интервью Соловьеву: вы хотите, чтобы из-за беспилотника войну начали?

Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву прокомментировал факт нарушения 24 января государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве украинским беспилотником, сообщает БЕЛТА.

Журналист поинтересовался у главы государства реакцией белорусской стороны на данный инцидент: "Вы посадили, приняли, вытащили всю информацию из украинского беспилотника, который над брестским полигоном пытался там шутки шутить, но не ответили еще жестко".

"Мы отвечаем адекватно, симметрично. Вы хотите, чтобы из-за беспилотника войну начали?" - отреагировал Александр Лукашенко.

"Нет", - ответил Владимир Соловьев.

Александр Лукашенко рассказал, что украинский беспилотник залетел на территорию Беларуси, пограничники его визуально сразу обнаружили и взяли на контроль: "Мне сразу доложили. Я говорю: что за беспилотник? - "Разведывательный. То есть не ударный, не "Байрактар".

В итоге была дана команда наблюдать, а затем посадить беспилотник. "У нас есть техника. Человек с ружьем его может посадить - электронное ружье. Продаем по всему миру. Радиоэлектронщики его посадили в нужный момент, - пояснил Александр Лукашенко. - Мы достали мозги, и 24-го я им сказал: вы не торопитесь это выбрасывать, разберитесь сначала, откуда, куда, а спецслужбы - посмотрите, как будут вести те, кто запускал. А потом мы проинформируем общественность. И мы это время контролировали".

Президент при этом отверг некоторые звучавшие мнения о том, что в Беларуси специально ждали приезда министра обороны России Сергея Шойгу 3 февраля, чтобы обнародовать информацию об украинском беспилотнике. "Да Шойгу в тот же день знал, что этот беспилотник нарушил наше территориальное пространство, потому что у нас ПВО общая и, во-вторых, там уже российские войска были сосредоточены, поэтому там общее командование (для проведения белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022". - Прим. БЕЛТА). И уже все всё знали, не подбирали мы никакого момента".

"Мы вытянули мозги, и мы сегодня знаем, откуда он вылетел. Мы его полностью маршрут видели. Вы же знаете, что если у тебя в руках мозги беспилотника, ты видишь его маршрут и откуда он вылетел. Это украинский беспилотник, он был запущен на нашу территорию для того, чтобы разведать определенную территорию, где сосредотачиваются для учений наши и ваши войска", - добавил Александр Лукашенко.

Как сообщали ранее в Министерстве обороны Беларуси, 24 января органами пограничной службы во взаимодействии с подразделениями ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь зафиксирован факт нарушения государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Украины беспилотным летательным аппаратом, который в последующем был принужден к посадке подразделениями противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. В результате анализа информации, содержавшейся на бортовой аппаратуре БЛА, подтвержден факт его запуска с территории Украины.

Установлено, что БЛА был запущен 24 января в 10.58 в районе деревни Пища Ковельского района Волынской области в 1,7 км от границы с Беларусью. После набора рабочей высоты пересек государственную границу Республики Беларусь в районе деревни Хмелище Малоритского района. Далее в соответствии с полетным заданием проследовал в район дислокации полигона Брестский.

Работу аппарата в воздушном пространстве Беларуси спланировали и расставили метки, где он должен был зафиксировать конкретную территорию. По факту он делал 1 фотографию в 15 секунд, за 50 минут полета он отснял более 200 фотографий.-0-