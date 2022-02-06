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Лукашенко об украинском беспилотнике: дальше полезут - будем действовать жестче

06.02.2022 15:43 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова отвечать жестче на провокации на своей границе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, сообщает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что в декабре 2021 года белорусскую границу пересек военный самолет Украины. "Тот вертолет сбить было не проблема. Надо ли это было делать? Я думаю, что нет. Сейчас беспилотник. Пришлось его сбить, грубо говоря. Дальше полезут - будем действовать жестче", - предупредил Александр Лукашенко.

Как сообщалось, 24 января украинский беспилотник незаконно пересек государственную границу Беларуси. Он был зафиксирован в воздушном пространстве страны и впоследствии принужден к посадке специалистами вооруженных сил.

После анализа данных бортовой аппаратуры установлено, что он был запущен с территории Украины для проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский.

3 февраля в Министерство иностранных дел Беларуси вызван посол Украины Игорь Кизим. Дипломату был заявлен решительный протест в связи с инцидентом. "До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем", - подчеркнули в МИД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось, 24 января украинский беспилотник незаконно пересек государственную границу Беларуси. Он был зафиксирован в воздушном пространстве страны и...
 
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