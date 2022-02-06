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Лукашенко: если мы не наделаем ошибок, Украина станет союзником Беларуси и России

06.02.2022 15:43 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в будущем Украина станет союзником Беларуси и России. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, сообщает БЕЛТА.

Владимир Соловьев поинтересовался у Президента, каким он видит будущее Союзного государства через 10-15 лет, кто может стать его новым членом в течение этого периода.

"Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок (январские протесты. - Прим. БЕЛТА). Если вы говорите - срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок, - заявил Александр Лукашенко. - Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Соловьев поинтересовался у Президента, каким он видит будущее Союзного государства через 10-15 лет, кто может стать его новым членом в течение этого...
 
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