"Он не имеющий стрежня человек". Лукашенко охарактеризовал Зеленского и рассказал, когда разочаровался в нем

Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву рассказал о своем отношении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время беседы журналист спросил, в какой момент Александр Лукашенко, который поначалу поддерживал Президента Украины Владимира Зеленского, разочаровался в нем и понял, что "что-то не так".

"Знаешь, Володя, ты человек со стержнем, а у него его нет, - ответил Владимиру Соловьеву белорусский лидер. - Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит все советское прошлое, и то, что было в войну, и холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня".

Характеризуя высказывания и поступки украинского Президента, в том числе относительно белорусского государства, Александр Лукашенко сказал: "Нельзя так поступать. Я к нему, как к ребенку, относился: и это надо, и то. Да я ко всем так относился". Такое отношение, по его словам, поддерживалось и главой российского государства Владимиром Путиным, который считал, что Владимиру Зеленскому надо дать шанс проявить себя.

"А в какой момент вы в нем разочаровались, в Зеленском? Когда поняли, что что-то не то?" - уточнил журналист.

"Не помню, как-то накапливалось. Я вообще человек стабильный в этом отношении. Если я к человеку хорошо отношусь, то разочароваться - надо время. Я всегда ищу, за что зацепиться хорошее. И я к Зеленскому (относился. - Прим. БЕЛТА) так: ну молодой, не сообразил и прочее. Это накапливалось. Но когда он в открытую начал заявлять: "Америка - это мы, давай сюда, а Россия и Беларусь - это враги" - это уже крыша поехала", - сказал белорусский лидер.-0-