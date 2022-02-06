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Лукашенко: если бы НАТО вторглась в Беларусь, случилась бы третья мировая война

06.02.2022 15:55 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если бы НАТО вторглась в Беларусь, случилась бы третья мировая война. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, сообщает БЕЛТА.

Во время интервью Владимир Соловьев спросил у главы государства о событиях августа 2020 года, когда Президент посещал расположенный недалеко от границы с Польшей Гожский полигон. Перед выборами НАТО как раз начала сосредотачивать свои силы недалеко от белорусских рубежей.

"Вы были готовы к войне на границе с Польшей, потому что …" - начал журналист.

"Больше, чем готовы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он напомнил, что одним из планов протестующих было раскачивание ситуации внутри страны и обращение к НАТО с просьбой ввести войска для урегулирования конфликта. "Пригласили бы НАТО буквально на мгновение. И представьте ситуацию: пригласили сюда НАТО, и что? Вот тогда была бы война", - заявил глава государства.

"Третья мировая", - добавил ведущий.

"Да", - поддержал его мнение белорусский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент напомнил, что одним из планов протестующих было раскачивание ситуации внутри страны и обращение к НАТО с просьбой ввести войска для урегулирования...
 
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