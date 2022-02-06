"Дело не в личном". Лукашенко не намерен смотреть сквозь пальцы на действия властей Украины

Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву рассказал, как белорусская сторона намерена реагировать на действия властей Украины, и почему, несмотря на жесткую риторику, продолжается торгово-экономическое сотрудничество с этой страной, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Вы для них (Украины и ее властей. - Прим. БЕЛТА) сделали с 2014 года больше, чем кто-либо", - отметил в ходе интервью Владимир Соловьев.

"По просьбе вашего Президента и моего друга (Президента России Владимира Путина. - Прим. БЕЛТА), чтобы вы знали", - заметил на это Александр Лукашенко.

Журналист продолжил: "Вы сделали для них больше, чем кто-либо, а они вас предали. В самый ответственный момент сначала стали поставлять боевиков и оружие, потом еще попытались поиграться непонятно в какие спецслужбы с нашими ребятами, в задержание, а потом еще ввели впереди планеты всей против вас санкции". Учитывая все это, он высказал суждение, что Президент Беларуси относится достаточно мягко к властям Украины.

"Я же не журналист. Я же Президент. И вообще я человек такой: воевать так воевать, если нужно это; работать так работать в разных режимах. Поэтому вы не думайте, что я буду смотреть сквозь пальцы на все то, что они сотворили. Вы правильно сказали, но здесь дело не в личном. Беларусь в целом к ним хорошо относилась. Мы с ними наторговали в прошлом году, представляете сколько, - это второй партнер в торговле за прошлый год, почти $7 млрд., - сказал Александр Лукашенко. - И в основном это наши поставки туда, продовольствие. Когда-то Украина всех нас кормила в Советском Союзе. Сейчас мы поставляем, Россия поставляет, в том числе переработанные продукты, и так далее, не называю фирмы. Мы им поставляем вместе с россиянами одинаковое количество нефтепродуктов. Литва там на полтора миллиарда, вроде, поставляла - Мажейкяй (Мажейкяйский НПЗ. - Прим. БЕЛТА), через Беларусь. Сейчас мы закрыли эти поставки".

Президент подчеркнул, что продолжение сотрудничества с Украиной - это в том числе помощь обычным людям, украинцам. Например, как в случае с недавними поставками дополнительных объемов электроэнергии. "Если бы мы им не поставили электроэнергию, рухнула бы вся система", заметил он.

Что касается, например, поставок в Украину нефтепродуктов, чем занимается не только Беларусь, но и Россия, Александр Лукашенко акцентировал внимание на сказанном выше тезисе: "Воевать, значит воевать". "Если мы не воюем, так и не надо париться", - сказал Президент.

По его словам, даже если допустить возможность начала военных действий, то на поставляемых из Беларуси и России ГСМ в Украине "один день будут ездить". "До границы, может, доедут, а дальше что? Они с колес работают, мы это хорошо знаем. Поэтому я не зря вам бросил фразу: слушайте, воевать, значит, воевать", - заявил Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс сейчас не воевать, Президент сказал: "Есть, все будет зависеть от них. От власти. От армии украинской".

Но глава государства согласился с тем, что в Украине власти зависимы в своих решениях: "Я это знаю не из СМИ. Знаю, как это делается. Как вы говорите, у нас спецслужбы тоже неплохо работают, мы это прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский (Президент Украины Владимир Зеленский. - Прим. БЕЛТА), прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести. Он уже начал кричать: нет-нет, войны не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в "стойло" пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее".

"Опасность одна - что они предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса", - считает Александр Лукашенко.

Журналист поинтересовался, какова в этом случае будет реакция белорусской стороны. "Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на "Большом разговоре": ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами".

Александр Лукашенко напомнил и о сказанном недавно в Послании белорусскому народу и Национальному собранию: "Если они начнут воевать, я же сказал в Послании, против нас или против России, значит, мы будем воевать, защищать".

Владимир Соловьев в связи с этим спросил: "А если они начнут войну против Донбасса, как себя поведет белорусская армия?". "Точно так, как российская", - заявил Александр Лукашенко.

"То есть это будет совместный ответ?" - уточнил журналист.

"Естественно. Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне ж вам объяснять", - подтвердил глава белорусского государства.-0-