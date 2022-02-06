Лукашенко в интервью Соловьеву: Путин обещал мне звание полковника, до сих пор не присвоил

Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву упомянул про неисполненное обещание Президента России присвоить ему звание полковника, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналист поинтересовался, какие погоны нашиты на военную форму, которую носит глава белорусского государства.

"Герб. Я подполковник по званию, - ответил белорусский лидер. - Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин - полковник, обещал мне полковника присвоить - до сих пор не присвоил".

"Как вы себе представляете, что Президент независимой Беларуси является полковником российской армии?" - недоумевал Владимир Соловьев.

"Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша! Пообещал - делай!" - отреагировал Президент.

На замечание журналиста, что Александр Лукашенко служил не в российской армии, а в советской, глава государства сказал: "Она была и российская, и белорусская. Присвой мне звание полковника Советской армии".

"Советской тоже не может, потому что тогда будут говорить: "Вот, мы говорили, что Путин хочет восстановить Советский Союз!" - высказал свою точку зрения Владимир Соловьев, признав при этом, что идея с присвоением звания - красивая. "Вы хотите, чтобы полковник Путин вам присвоил звание полковника и было два полковника? - добавил журналист. - Будет два полковника во главе России и Беларуси?"

"Мы ему потом присвоим звание генерала", - в тон журналисту ответил Александр Лукашенко.

Ранее Президент Беларуси пояснял, что имеет звание подполковника. Что касается генеральских званий, а также звания полковника, то согласно белорусскому законодательству они присваиваются только указом Президента. "Я же не могу себе присвоить полковника", - отмечал глава государства.

Аналогичное отношение у белорусского лидера и к государственным наградам. Он признался, что у него есть только церковные и зарубежные награды. "У нас государственными наградами награждает Президент. Я не могу сам себя наградить. Даже если бы и понимал, что я что-то заслуживаю. Ну, у меня нет этой проблемы (речь о факте отсутствия отечественных наград. - Прим. БЕЛТА). И я очень радуюсь, когда подписываю указ о награждении кого-то", - сказал Президент.

Александр Лукашенко лишь упомянул, что у него "еще с тех времен" есть награда за охрану государственной границы, когда он проходил службу в пограничных войсках.-0-