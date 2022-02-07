Лукашенко: после возвращения из Франции Латушко предлагали не брать в кадровый реестр Президента

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7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павла Латушко после возвращения из Франции на посту посла предлагали не брать в кадровый реестр Президента. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос о Павле Латушко задал Владимир Соловьев, отметив, что в отношении многих людей это история в том числе личного предательства или разочарования. "Те, которые сейчас ваши оппоненты, я беседовал с одним, с Латушко, ну, по идее, вы же его вырастили", - сказал он.

"Если взять этот персонаж, который вы назвали, так я разве не досмотрел? Это была моя вина, мягкотелость я проявил на последнем даже этапе, когда он вернулся из Франции послом. Макей (Министр иностранных дел Беларуси. - Прим. БЕЛТА), МИД мне предлагали не брать его в кадровый реестр Президента: пусть идет, где-то там устроится и живет, - рассказал глава государства. - Но он просил на коленях: вот направьте меня в театр Янки Купалы, национальный наш главный театр, который я, кстати, просто из пепла поднял".

"И когда Макей предложил его не назначать, я говорю: слушай, ну вернулся парень, белорус вроде и прочее, давай назначим на театр, пусть работает. Вот я его назначил. А если бы я Макея послушал, я бы его не назначал и правильно бы поступил. Но назначая, он это недавно говорил, я ему сказал: "Знаешь, Павел, не дай бог, ты предашь страну. Ладно, - говорю, - меня, но если ты предаешь страну, я тебя "повешу". Ну так, шутя. Он где-то сказал, это была правда. Но вот случилось, быстро перекрасился, переобулся и повел себя таким образом. А то, что наши творческие работники себя так повели, - в большинстве своем они заблудшие, они не враги", - заявил Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что в Купаловском театре знал всех актеров, поддерживал. "Его бы уже давно не было, и причиной тому - наши националисты, как ни странно. Они все это забросили и не смотрели. Назовите, пальцем ткните на карту, хоть один объект, вот такой крупный культурный, и скажите, что там Лукашенко не походил, не профинансировал и не возродил. До низов, до районных центров, до областных. Сегодня просто ничего не надо делать в области культуры материально", - рассказал он.-0-