Лукашенко прокомментировал направление в Сирию белорусских военных

Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал тему направления в Сирию белорусских военных. Соответствующие заявления он сделал сегодня на заседании Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия так называемая не закончилась", - заявил глава государства.

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