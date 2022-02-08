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Лукашенко: на неудавшуюся попытку переворота в Беларуси потрачено более $6 млрд

08.02.2022 11:25 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На неудавшуюся попытку переворота в Беларуси потрачено более $6 млрд. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета безопасности Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. Американские (и авторитетные там) эксперты и политологи назвали его "неудачной попыткой неконституционного переворота". А деньги в эту "неудачную попытку" вложены огромные. По нашим только подсчетам - то, что мы могли отследить, - больше $6 млрд. Для Беларуси - это заоблачная цена", - сказал Александр Лукашенко.

"Те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей. Кстати, что они и делают", - заметил глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. Американские (и авторитетные там) эксперты и политологи назвали его "неудачной...
 
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