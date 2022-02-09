МИД России: в отличие от НАТО ОДКБ не замышляет политических изменений в других странах

Источник материала: БелТА

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В отличие от НАТО ОДКБ не замышляет изменений политических систем в других странах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ", которая проходит сегодня в Москве на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" при поддержке МИД России, передает корреспондент БЕЛТА.

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