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Начштаба ОДКБ: эгоцентричная политика США ведет к обострению обстановки в мире, им способствуют Польша и страны Балтии
10.02.2022 10:21 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
10 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Эгоцентричная политика США ведет к обострению обстановки в мире, им активно способствуют Польша и страны Балтии. Об этом заявил сегодня на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.
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Начштаба ОДКБ: эгоцентричная политика США ведет к обострению обстановки в мире, им способствуют Польша и страны Балтии
Об этом заявил сегодня на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров.
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