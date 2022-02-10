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Начштаба ОДКБ: эгоцентричная политика США ведет к обострению обстановки в мире, им способствуют Польша и страны Балтии

10.02.2022 10:21 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Эгоцентричная политика США ведет к обострению обстановки в мире, им активно способствуют Польша и страны Балтии. Об этом заявил сегодня на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-

Начштаба ОДКБ: Польша демонстрирует истеричную позицию в отношении Беларуси

 
 
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Об этом заявил сегодня на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров.
 
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