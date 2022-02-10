Источник материала: БелТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко при согласовании назначения Олега Жидкова председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" поинтересовался его мнением о состоянии дел в отрасли, начав разговор с шутки насчет предыдущего места работы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Олег Николаевич, как работает сейчас промышленность, с вашей точки зрения? Вы-то в шоколаде, наверное (до настоящего времени Олег Жидков возглавлял кондитерское предприятие "Спартак". - Прим. БЕЛТА), и в прямом, и в переносном смысле", - сказал глава государства.

По словам нового главы концерна, в целом отрасли и подотрасли работают достаточно устойчиво, так как создана неплохая материально-техническая база, перерабатывающие мощности. Также складывается неплохая конъюнктура по поставке продукции на экспорт. "Особенно активно в прошлом году показали поставки продукции в Китайскую Народную Республику. В частности, даже по нашему предприятию сегодня по удельному весу КНР вышла на второе место по поставке продукции. На первом месте Россия. На третьем - Украина. По поставке того же шоколада, тех же конфет. И так в остальных отраслях", - сказал Олег Жидков.

Вместе с тем он уверен, что есть над чем работать. По ряду позиций внутренний рынок полностью не закрывается. "Соответственно, сюда идет достаточно большой объем импортной продукции. Наши покупатели сегодня также должны чувствовать: политика, которая проводится в части ценообразования и формирования стоимости продукции, должна быть объективной, должна быть под силу. В целом дополнительно нужно развивать мощности предприятий. На этом нельзя останавливаться. Заложена неплохая база, но вместе с тем надо еще много над чем работать", - отметил новый руководитель концерна.-0-