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Лукашенко: твердая позиция Ирана по обеспечению суверенитета позволяет стране успешно преодолевать сложности

11.02.2022 07:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси и граждан этой страны с 43-й годовщиной победы Исламской революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Твердая позиция Тегерана по обеспечению суверенитета, решимость в защите исторического выбора народа, преданность идеям социальной справедливости позволяют стране успешно преодолевать сложности", - подчеркнул глава белорусского государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что между двумя государствами установились прочные отношения дружбы и доверия, что является особо ценным в нынешнее время. При этом Президент высказал мнение, что потенциал двустороннего торгово-экономического сотрудничества полностью не реализован. Глава государства выразил заинтересованность в осуществлении совместных проектов, в первую очередь в промышленности и сельском хозяйстве.

"С теплотой вспоминаю нашу личную встречу в рамках Совета руководителей государств Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе в сентябре 2021 года, во время которой мы обсудили важные вопросы международной повестки дня", - отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал Президенту Исламской Республики Иран крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному иранскому народу - мира и процветания.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко обратил внимание, что между двумя государствами установились прочные отношения дружбы и доверия, что является особо ценным в нынешнее время.
 
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