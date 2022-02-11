Совершенствование порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе обсудят на совещании у Лукашенко

Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко сегодня обсудят предлагаемые изменения Уголовно-процессуального кодекса. Подготовлен соответствующий законопроект, сообщает БЕЛТА.

Работа началась два года назад, после совещания по вопросам совершенствования деятельности судов.

"Суть - в усовершенствовании порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе", - отмечает Telegram-канал "Пул Первого".-0-