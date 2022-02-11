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Совершенствование порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе обсудят на совещании у Лукашенко
11.02.2022 10:15 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко сегодня обсудят предлагаемые изменения Уголовно-процессуального кодекса. Подготовлен соответствующий законопроект, сообщает БЕЛТА.
Работа началась два года назад, после совещания по вопросам совершенствования деятельности судов.
"Суть - в усовершенствовании порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе", - отмечает Telegram-канал "Пул Первого".-0-
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Совершенствование порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе обсудят на совещании у Лукашенко
Подготовлен соответствующий законопроект. Работа началась два года назад, после совещания по вопросам совершенствования деятельности судов.
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