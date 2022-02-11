﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Совершенствование порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе обсудят на совещании у Лукашенко

11.02.2022 10:15 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко сегодня обсудят предлагаемые изменения Уголовно-процессуального кодекса. Подготовлен соответствующий законопроект, сообщает БЕЛТА.

Работа началась два года назад, после совещания по вопросам совершенствования деятельности судов.

"Суть - в усовершенствовании порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе", - отмечает Telegram-канал "Пул Первого".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подготовлен соответствующий законопроект. Работа началась два года назад, после совещания по вопросам совершенствования деятельности судов.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашевич вручил верительные грамоты Президенту Бразилии
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by