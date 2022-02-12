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Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Открытого кубка Европы по самбо на призы Президента

12.02.2022 07:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Открытого кубка Европы по самбо на призы Президента Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что турнир 2022 года принимает атлетов и болельщиков в новом высоком международном статусе, приобретая все большее признание у мастеров этого популярного и зрелищного вида спорта.

"Убежден, что наши соревнования, как всегда, подарят поклонникам много красивых поединков, незабываемые впечатления и станут ярким стартом мирового сезона самбо", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент пожелал участникам, гостям и зрителям турнира крепкого здоровья, удачи и честной, бескомпромиссной борьбы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что турнир 2022 года принимает атлетов и болельщиков в новом высоком международном статусе, приобретая все большее признание у мастеров...
 
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