Источник материала: БелТА

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Открытого кубка Европы по самбо на призы Президента Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что турнир 2022 года принимает атлетов и болельщиков в новом высоком международном статусе, приобретая все большее признание у мастеров этого популярного и зрелищного вида спорта.

"Убежден, что наши соревнования, как всегда, подарят поклонникам много красивых поединков, незабываемые впечатления и станут ярким стартом мирового сезона самбо", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент пожелал участникам, гостям и зрителям турнира крепкого здоровья, удачи и честной, бескомпромиссной борьбы.-0-