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Постпреды обсудят проект повестки дня заседания СМИД СНГ

14.02.2022 10:33 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится 15 февраля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Планируется, что в заседании примет участие заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков, который презентует Концепцию председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств в 2022 году и план мероприятий по ее реализации.

Постоянные полномочные представители также обсудят проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 8 апреля в Душанбе.

Кроме того, на встрече планируется обсудить предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Его намечено провести в мае в Нур-Султане.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Планируется, что в заседании примет участие заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков, который презентует Концепцию председательства...
 
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