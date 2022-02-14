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Постпреды обсудят проект повестки дня заседания СМИД СНГ
14.02.2022 10:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится 15 февраля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
Планируется, что в заседании примет участие заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков, который презентует Концепцию председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств в 2022 году и план мероприятий по ее реализации.
Постоянные полномочные представители также обсудят проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 8 апреля в Душанбе.
Кроме того, на встрече планируется обсудить предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Его намечено провести в мае в Нур-Султане.-0-
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Планируется, что в заседании примет участие заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков, который презентует Концепцию председательства...
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