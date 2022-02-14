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Лукашенко встретится сегодня с известным украинским политическим и государственным деятелем Александром Морозом
14.02.2022 10:39 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретится с известным политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщает БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
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Лукашенко встретится сегодня с известным украинским политическим и государственным деятелем Александром Морозом
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с известным политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.
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