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ОДКБ, СНГ и ШОС заявят о совместной позиции по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом

14.02.2022 11:15 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Трехсторонняя встреча генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, руководителя Антитеррористического центра СНГ Евгения Сысоева и директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Руслана Мирзаева пройдет 16 февраля в Москве. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Стороны обсудят актуальные вопросы взаимодействия по противодействию терроризму и экстремизму, укреплению сотрудничества рабочих органов Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств и Организации Договора о коллективной безопасности", - отметил пресс-секретарь.

"По итогам встречи состоится подписание Совместной позиции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств и Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам противодействия терроризму и экстремизму", - добавил Владимир Зайнетдинов.-0-

 
 
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Трехсторонняя встреча генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, руководителя Антитеррористического центра СНГ Евгения Сысоева и директора Исполнительного...
 
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