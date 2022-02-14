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Лукашенко: никто не планирует воевать против Украины

14.02.2022 11:21 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уже смотрю, ваши политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы - это далеко", - отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что на Западе сейчас постоянно звучит тема о нападении России на Украину. "Послушайте, если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели себя средства массовой информации. Потому что СМИ - это артподготовка современной войны, - подчеркнул глава государства. - И как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из Америки опять идет сигнал и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент обратил внимание, что на Западе сейчас постоянно звучит тема о нападении России на Украину.
 
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