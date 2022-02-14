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Лукашенко проанонсировал встречу с Путиным в ближайшее время
14.02.2022 11:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, передает корреспондент БЕЛТА.
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Об этом глава государства заявил на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.
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