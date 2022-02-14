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Лукашенко рассказал о причинах белорусско-российского учения возле украинской границы

14.02.2022 11:33 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом рассказал о причинах белорусско-российского учения возле украинской границы, передает корреспондент БЕЛТА.

"До этой истерики (вокруг белорусско-российского учения. - Прим. БЕЛТА) мы приняли решение об учениях на юге нашей республики. Мы их должны были проводить сами для того, чтобы определиться, где нам держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине: этот поток оружия, наши беглые, формирование лагерей, обучение. Оттуда идет приток этих диверсантов, откровенно говоря", - констатировал глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"До этой истерики (вокруг белорусско-российского учения. - Прим. БЕЛТА) мы приняли решение об учениях на юге нашей республики", - констатировал глава государства.
 
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