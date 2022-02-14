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Лукашенко рассказал, когда из Беларуси выведут российские войска

14.02.2022 11:39 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом рассказал, когда из Беларуси выведут российские войска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Посмотрите, что творят американцы: они тысячами перебрасывают к нашей границе, непосредственно в Польшу, Прибалтику. Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооруженные силы. Встает резонный вопрос: вы когда их выведите отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с Президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Выведем тогда, когда решим с Президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория", - сказал...
 
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