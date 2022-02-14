Лукашенко: Беларуси никогда не нужно было нападать на Украину, не надо и сейчас

Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси никогда не нужно было нападать на Украину, не надо и сейчас. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта брехня по поводу того, что Лукашенко готов напасть на Украину: слушайте, мне это никогда не нужно было, не надо и сейчас. Но то, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-