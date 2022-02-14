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Лукашенко: то, что творят украинские власти против Беларуси, уму не поддается

14.02.2022 11:51 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. То, что творят украинские власти против Беларуси, не поддается уму. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в Украине сейчас решили отказаться от белорусских калийных удобрений и попросили Америку помочь заместить этот товар. Но в США отказали, поскольку они сами в основном закупают калий в Канаде. "Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти, ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?" - высказал недоумение глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"То, что творят ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается", - сказал Александр Лукашенко.
 
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