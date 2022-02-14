﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко согласился помочь со снятием искусственно созданного напряжения на украинском "фронте"

14.02.2022 12:51 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился помочь со снятием искусственно созданного напряжения вокруг Украины и заявлений о возможности военных действий. Об этом известный в Украине политический и государственный деятель Александр Мороз заявил журналистам после встречи в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Меня и моих друзей беспокоило то, что вот это обострение может плохо закончиться для всех нас. Этого нельзя допустить. Я хотел попросить Александра Григорьевича, чтобы он в меру своих возможностей (а они у него приличные) помог с этим напряжением - погасить его. На что он выразил свое понимание, необходимость и согласие принимать в этом участие. Это большое дело", - сказал политик.

Он не стал раскрывать какие-либо подробности и детали, но рассчитывает на положительный исход дела. "Мне кажется, это должно повлиять на снятие этого искусственно созданного напряжения. Созданного даже не украинской властью, не российской стороной. Это создано интересами тех, кто сидит за океаном и думает, что он до сих пор управляет миром так, как он хотел бы управлять", - подчеркнул Александр Мороз.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Меня и моих друзей беспокоило то, что вот это обострение может плохо закончиться для всех нас. Этого нельзя допустить. Я хотел попросить Александра Григорьевича,...
 
Новости дня
Новости политики
 
Украинский политик Морозов: предпосылок для войны нет
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Политики

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by