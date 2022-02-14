|
МИД Беларуси опубликовал внешнеполитический обзор по итогам 2021 года
14.02.2022 14:03 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обзор итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2021 году опубликован сегодня на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.
Непосредственное влияние на формирование и реализацию внешней политики Беларуси в прошлом году оказывало дальнейшее обострение геополитических и геоэкономических противоречий в глобальном и региональном разрезах, нарастание дестабилизации сферы международной безопасности, отмечается в обзоре. "Расширение практики использования некоторыми странами для достижения своих целей политики односторонних ограничительных мер и экономического давления усилило турбулентность в межгосударственных отношениях, создав дополнительные препятствия для развития мировой торговли и выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сохраняющей свое влияние на международные процессы", - говорится в обзоре.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Непосредственное влияние на формирование и реализацию внешней политики Беларуси в прошлом году оказывало дальнейшее обострение геополитических и...
|
Архив (Новости Политики)