МИД Беларуси опубликовал внешнеполитический обзор по итогам 2021 года

Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обзор итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2021 году опубликован сегодня на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

Непосредственное влияние на формирование и реализацию внешней политики Беларуси в прошлом году оказывало дальнейшее обострение геополитических и геоэкономических противоречий в глобальном и региональном разрезах, нарастание дестабилизации сферы международной безопасности, отмечается в обзоре. "Расширение практики использования некоторыми странами для достижения своих целей политики односторонних ограничительных мер и экономического давления усилило турбулентность в межгосударственных отношениях, создав дополнительные препятствия для развития мировой торговли и выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сохраняющей свое влияние на международные процессы", - говорится в обзоре.

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