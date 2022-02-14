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МИД: Беларусь сохраняет приверженность развитию диалога и добрососедского взаимодействия с ЕС
14.02.2022 14:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сохраняет приверженность развитию диалога и взаимовыгодного, конструктивного и добрососедского взаимодействия с европейскими партнерами. Об этом говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2021, опубликованном на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
"Несмотря на продолжающееся давление со стороны ЕС, Беларусь сохраняет приверженность развитию диалога и взаимовыгодного, конструктивного и добрососедского взаимодействия со всеми европейскими партнерами", - подчеркнули в МИД.
Там отметили, что в 2021 году в отношениях Беларуси с Европейским союзом сохранилась негативная динамика, обусловленная политическим и экономическим давлением. Приостановлен политический диалог на высоком уровне, сотрудничество в сфере технической помощи ЕС с участием белорусских госорганов, а также отраслевое взаимодействие, за исключением сферы ядерной и радиационной безопасности.
"В контактах с европейскими партнерами белорусская сторона твердо придерживалась позиции о контрпродуктивности и бесперспективности санкций, их противоречии международному праву, негативном влиянии на интересы простых граждан Беларуси и ЕС. В ответ на недружественные действия ЕС белорусская сторона была вынуждена осуществить ряд мер политико-дипломатического и экономического характера, нацеленных на защиту национальных интересов", - напомнили в министерстве.-0-
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"Несмотря на продолжающееся давление со стороны ЕС, Беларусь сохраняет приверженность развитию диалога и взаимовыгодного, конструктивного и добрососедского...
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