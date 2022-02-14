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МИД: Россия оказывала многоплановую поддержку Беларуси для минимизации последствий санкций Запада

14.02.2022 14:33 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для минимизации последствий внешнего давления и санкционной политики Запада в минувшем году российская сторона оказывала многоплановую поддержку Беларуси в различных сферах. Такая информация содержится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2021 году, опубликованном сегодня на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

"Для минимизации последствий внешнего давления и санкционной политики Запада в отношении Республики Беларусь в минувшем году российская сторона оказывала многоплановую поддержку нашей стране в различных сферах", - говорится в обзоре.

Белорусско-российское сотрудничество носило всеобъемлющий и многоплановый характер, поддерживались интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях, различные форматы межправительственного, межпарламентского и межведомственного взаимодействия, обеспечившие традиционно высокую динамику двусторонних отношений.

Как отмечено в обзоре МИД, знаковым событием стало утверждение 4 ноября 2021 года декретом Высшего государственного совета Союзного государства "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 союзных программ, направленных на решение масштабных задач по укреплению белорусско-российской интеграции.

По данным МИД, на долю России, выступающей основным торговым партнером Беларуси, в 2021 году пришлось 49% стоимостного объема внешней торговли товарами, 41,1% экспорта, 56,6% импорта. "Сторонами продолжена работа по снятию барьеров и ограничений во взаимной торговле, обеспечению равных условий хозяйствования, решению актуальных вопросов взаимодействия в энергетической сфере, наращиванию промышленной кооперации", - сообщается в обзоре.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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